«El Pelícano» se molestó cuando le consultaron por Marcel Hernández

Redacción- Hernán Medford no puso excusas tras la derrota y resaltó que ellos siguen como líder de su grupo.

El estratega brumoso se mostró tranquilo y autocrítico en conferencia de prensa tras la sorpresiva derrota 1-0 ante Jicaral.

Medford fue enfático en que lo estrafutnolistico, como lo fueron el quedar atrapados en los bloqueos y la suspensión del juego por los factores climatológicos no son excusa del resultado obtenido.

«No vale la pena hablar porque se podría escuchar como excusa ese desmadre, aquí nadie tiene la culpa.»

Por lo que el Pelícano, dejó el tema de lado para referirse al resultado obtenido y el desempeño dado por parte de su equipo en suelo puntarenense.

«Ellos fueron 100% efectivos, ellos en el segundo tiempo hicieron lo que tenían que hacer, se replegaron. Nosotros adelantamos las líneas, creamos opciones pero no las concretamos.

Por un partido no se va a hacer tragedia, hay que aceptar la derrota y replantearnos y seguir luchando por la cima del grupo.

Nadie nos va a quitar los méritos de estar en primer lugar, por una derrota no duele, no es que no pasa nada pero tampoco ir a los extremos».

Sin embargo, los ánimos se calentaron cuando una de las preguntas iba enfocada en el desempeño de Marcel Hernández, por lo cual Medford se molestó y volvió a ser enfático en que el no habla de individualidades.

«A mi eso me aburre, ya este tema no va, ya canso porque estoy cansado de este tema, yo no individualizo hoy perdió Cartago, la semana pasada ganó Cartago. No voy a gastar tiempo en esto, todos somos responsables».

Desta forma a pesar de la derrota obtenida la tarde de este lunes, Cartaginés se mantiene como líder del grupo B, con 17 unidades obtenidas en nueve juegos disputados.