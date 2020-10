Cartaginés sufrió dos expulsiones ante los guadalupanos

Redacción – El técnico brumoso, Hernán Medford, le pidió a la Comisión de Arbitraje ponerle un psicólogo a los referís del torneo, con el fin de que aprendan a dialogar.

Medford felicitó a Guadalupe FC por vencer 1-0 a sus dirigidos, gracias a un solitario gol de Andrés Gómez, que le provocó un fuerte golpe al conjunto blanquiazul.

El Pelícano le tiró con todo al cuarto árbitro del partido, Rigo Prendas, a quien considera que tiene algo en contra del Cartaginés.

Hernán Medford habló en conferencia de prensa y le mandó un fuerte mensaje a los silbateros, con el fin de que aprendan a dialogar con jugadores y cuerpos técnicos.

«Los árbitros deberían de mejorar en otras cosas. En el diálogo, les falta psicólogo y el línea, Rigo Prendas, te voy a decir directamente que es la cosa, que es lo que tienes contra nosotros y a la Comisión de Arbitraje no nos vuelvan a poner este señor.

Rigo Prendas tiene algo con contra del Cartaginés y ojo que les estoy diciendo que no tiene que ver nada con el resultado. Él quiere expulsar a todos y a mi asistente lo echo por decir que estaban perdiendo tiempo. Salí, Rigo Prendas, salí y que lo entrevisten.

Déjense de cosas y que los árbitros salgan hablando y dejen de estar protegiéndolos, que nos expulsen por lo que digan ellos. Viene y la agarra contra nosotros. Hoy nos ganó bien Guadalupe, pero que pereza que el cuarto árbitro este viendo solo la banca.

Rigo Prendas salí y da la cara, diga que sí y no me diga que no, porque sí. Si nos pone a este señor téngalo por seguro que terminamos todos afuera, porque este señor tiene algo en contra de nosotros. Comisión pónganle un psicólogo para que sepan dialogar.

O nos los dejan hablar en casa y se desquitan con nosotros. Este señor creo que en la casa no lo dejan ni hablar, porque aquí ya viene a la defensiva. Es increíble, preocúpense porque nosotros somos trabajadores del fútbol.

A la Comisión de Arbitraje les sacó roja y roja, porque si no le ponen un psicólogo les llevara el carajo a los cuerpos técnicos», señaló Medford en conferencia.

Luego de la caída en el estadio Coyella Fonseca, Medford dio a conocer que regañó a sus pupilos por jugar a un 50% en el compromiso.