Salud dice que «no tiene protocolo al respecto»

Redacción- El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que se encuentra finiquitando los protocolos sanitarios para los procesos de graduación 2020; incluso, señala que se ha mantenido trabajando con Salud esa materia.

Sin embrago, Salud señala que desconoce de tal protocolo y que tampoco ha dado visto bueno al mismo.

«El Ministerio de Salud no tiene en este momento protocolo al respecto, ni ha emitido visto bueno a un protocolo sobre el tema», respondió Salud a AM Prensa, mediante su departamento de comunicación.

Este medio consultó a Salud si existen conversaciones con el MEP para tal fin, pero esa cartera indicó que «no tiene protocolo» al respecto.

El MEP por su parte, a través de una comunicación por parte de Melania Brenes, viceministra de esa cartera, señaló que trabajan para afinar detalles.

«El MEP se encuentra en este momento en coordinación con Salud para finiquitar el protocolo y las disposiciones para realizar los procesos de graduación.

Estas actividades tendrán orientaciones acordes a las disposiciones de Salud que permitan reconocer la importante conclusión de sus estudios», indicó Brenes.

Mientras el MEP no informa si se harán o no de forma presencial, o bien, da a conocer la dinámica propuesta, la Asociación de Centros Educativos Privados (ACEP) confirmó a AM Prensa que el sector realizará las graduaciones de forma presencial.

«Ya logramos el tema de las graduaciones en los gimnasios, porque inicialmente nos dijeron, pueden ir a una iglesia, pero les dijimos ‘las instalaciones no están clausuradas’», indicó Beatriz Ramírez, vicepresidente de ACEP.

Este medio consultó a Salud sobre este proceso que en apariencia realiza junto al MEP, pero se nos indicó que «a la fecha no hemos otorgado ningún permiso al respecto». Esa fue la misma respuesta cuando se consultó sobre el permiso para los centros privados.