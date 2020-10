Redacción – ¿Merece otra oportunidad en La Sele? Esa es la pregunta que se hacen muchos, debido que Elías Aguilar es inamovible en el Incheon United de Corea del Sur.

Aguilar es uno de los grandes referentes de su club en la K-League One. Este sábado fue titular en el importante triunfo por 2-1 del Incheon frente al Busan IPark.

El nacional se vio bastante participativo y con su número 10 en la espalda, se encargó sacar a relucir su buena visión de juego para aportar su granito de arena a su club.

Aunque el Incheon era superior, empezaron perdiendo el compromiso, tras una anotación de Dong Jung- Lee al minuto 44 para de esa forma adelantar al conjunto visitante.

Ese gol le tocó el orgullo a Elías y compañía, que en los minutos 75 y 76 le dieron vuelta al marcador a 2-1, luego de un tanto de Kim Dae joong y Jung Dong yoon.

En esos tantos tuvo mucho que ver el costarricense, ya que fue en sus pies donde iniciaron los ataques del Incheon, que le dio una enorme alegría a sus fanáticos.

Elías salió de cambio al minuto 79, tras cumplir con un trabajo de punto fino dentro de la cancha. Inclusive, se marchó con una lluvia de aplausos de parte de los fanáticos.

Finalmente, el juego terminó con marcador de 2-1 a favor del Incheon United, que sueña con no descender tras alcanzar 24 puntos en 27 jornadas.

La escuadra del ex-jugador del Herediano es última pero solamente están a un punto del Seongnam y del Busan IPark, que son penúltimo y antepenúltimo.

🎥 HIGHLIGHT | @incheonutd 2-1 @BusaniparkFC

🤯 Jung Dong-yun sends the home fans into a frenzy putting Incheon ahead just moments after equalising. #KLeague | #K리그 | #INCvBUS pic.twitter.com/tS1UGWQBcG

— K League (@kleague) October 24, 2020