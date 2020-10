Redacción. La directora general de la Dirección General de Migración y Extranjería, Raquel Vargas, hizo un llamado a los diputados ya que, desde su punto de vista, un recorte al presupuesto obligaría a suspender o incluso cerrar muchos servicios dentro y fuera del territorio nacional.

La Policía Profesional de Migración (PPM) no podrá realizar deportaciones, la deducción en viáticos y transporte al exterior y la reducción al Fondo Especial; no podrá hacer operativos, no podrá desplazarse a lo largo y ancho del país, con la afectación en viáticos y transporte, así como otras funciones de vital importancia para mantener la seguridad del país.

«El rubro de alquileres que corresponde a Oficinas Regionales, Oficinas de la Policía y el Datacenter, lo presupuestado está justo a cubrir los contratos, de tener recorte se cerrarían puestos de control migratorio y la afectación en los sistemas se podrían llegar a ver en filas en aeropuertos, afectación al turismo, repercusión en temas de seguridad nacional», destacó.

Agregó que como máxima jerarca de esta dependencia, me encuentro en el deber y obligación de comunicar, informar y alertar, sobre las afectaciones que de aprobarse los rebajos, a todos los habitantes de este país, nacionales y extranjeros y al turismo.