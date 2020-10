Redacción– La cantante Miley Cyrus, de 27 años, hizo la revelación durante una conversación con el diseñador Rick Owens para la revista Interview.

La ex estrella de Disney habló sobre su experiencia al presenciar lo que pensó que era un OVNI y cómo fue perseguida por el extraño objeto con forma de nave espacial.

LEA TAMBIEN: Profesor prohíbe a una alumna amamantar a su bebé durante clase

“Tuve una experiencia, de hecho. Conducía por San Bernardino con un amigo y una especie de ovni me persiguió.

Estoy bastante segura de lo que vi, pero también le compré cera de marihuana a un tipo en una camioneta frente a una taquería, por lo que podría haber sido la cera de marihuana “, dijo.

La cantante continuó diciendo: “Pero la mejor manera de describirlo es una quitanieves voladora. Tenía un gran arado en la parte delantera y brillaba en amarillo.

Lo vi volar y mi amigo también lo vio. Había un par de otros autos en la carretera y también se detuvieron para mirar, así que creo que lo que vi fue real ”.

Cyrus continuó diciendo que vio “un ser sentado frente al objeto volador. Me miró e hicimos contacto visual, y creo que eso es lo que realmente me sacudió, mirar a los ojos a algo que no podía entender del todo “.

Es importante resaltar que Miley Cyrus es un artista multifacética, aunque de igual forma, es una persona controversial y polémica. Durante algún tiempo, fue considerada como una artista desorientada.

“Me sacudió como cinco días. Realmente no podría mirar el cielo de la misma manera. Pensé que podrían volver ”, dijo.