A través de llamadas telefónicas se contactan con las personas ofreciendo beneficios públicos y les roban los dineros.

Redacción- Las instituciones públicas han pedido reiteradamente a la población tener cuidado con las llamadas teléfonicas que reciben, pues personas inescropulosas se hacen pasar por funcionarios públicos y piden información sensible de cuentas y tarjetas bancarias.

Las víctimas al darles las informaciones, hacen que estos estafadores en la misma llamada hagan transferencias a otras personas e inmediatamente retiran el dinero.

De acuerdo con datos del Organismo de Investigación (OIJ), solo de enero del 2019 al 31 de agosto del 2020, se registran 1914 estafas informáticas. Es decir, 1914 personas perdieron parte o todo el dinero con el que contaban para salir adelante.

Por eso, le queremos contar el caso de una lectora que contactó AMPrensa.com y a quién llamaremos MARÍA. Ella va a relatar la llamada con la que fue estafada sin darse cuenta y con la cuál perdió un 1 millón 250 mil colones.

María es administradora de una entidad bancaria comunal y el día martes 13 de octubre al ser las 4:00pm, recibió una llamada del número celular 62458116, de parte de un supuesto funcionario del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

La persona inescropulosa le dijo a María que el MEIC quería ofrecerle a la empresa de crédito con la que trabaja exoneraciones de impuestos hasta abril del 2021, así como beneficios para los socios por la crisis que se esta pasando provocada por la pandemia.

«Me dijeron que era de parte del MEIC para darnos una ayuda a la empresa y me hicieron meterme a la página web de dicho ministerio para descargar un formulario y que la otra semana venían a la oficina para reunirse con el presidente y con migo. También me dijo que si quería que la ayuda nos fuera depositada en la cuenta del banco o si la traían personalmente, pero nunca me dijo que tipo de ayuda era específicamente», comentó muy tiste María.

La admistradora señala que no se dio cuenta en qué momento este estafador la hizo pasar de una página a otra, y que ella por inercia le brindará la información necesaria para que le robarán la plata.

«Con la computadora me hizo meterme a la página del MEIC y con el celular me dijo que me metiera a una página que decía algo de citaprevia, allí me dijo que marcará la institución donde estaba la plata del banco y la mía (estaban el Popular, el Nacional, el de Costa Rica y todos los demás), y allí me pedía el usuario y contraseña», comentó.

María afirma que no le brindó el usuario ni la contraseña, pero el estafador si le dijo que los debía escribir en esa página e ingresar. La llamada duró más de dos horas y señaló que estaba cansada de hablar por teléfono.

«Al llegar al punto 5 de ese formulario que me hizo descargar, allí hablaba algo de contabilidad entonces yo llamé al contador con el altavoz para preguntarle unos datos. El contador me dijo que no me los podía brindar, pues el MEIC no llama a nadie y mucho menos a esta hora, que me estaban estafando. Entonces la persona estafadora escuchó y me cortó la llamada»; afirmó muy triste.

Tras cortar la llamada con el contador, María llamó al banco para reportar las cuentas pero ya no tenía dinero en el banco ni en la cuenta de ella.

«En el Banco Nacional donde tenía los dineros me dijeron que cambiaron mi número de teléfono por los de ellos-estafadores- por eso cuando hicieron las transferencias no me llegaban los mensajes de notificaciones. Me dieron el reporte y se hicieron las transferencias a nombre de un hombre de apellido Mendelson Barrero y a otro de apellido Morera Ramírez. También me dijeron que el dinero fue sacado instatáneamente en un cajero de Guadalupe«; manifestó.

Al otro día, María se apersonó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a interponer su denuncia por estáfa informática y se suma a las 1914 personas víctimas que perdieron sus dineros por la astusia de estos delincuentes.

AMPrensa.com contactó a la oficina de prensa del MEIC para conocer si tiene conocimiento sobre este tipo de estafas a nombre de dicho ministerio y esta fue la respuesta: «Vieras que sí, de hecho hemos circulado esta información en redes y también hemos emitido alertas a la prensa. Esto ha venido aumentado. El año pasado incluso hicimos una conferencia con OIJ y Hacienda, porque también pasa por lo mismo Ahora lo que están haciendo es llamar utilizando nombres de nuestros funcionarios y nos informaron de un chat que no exite», señalaron en el MEIC.