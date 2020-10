Redacción- La plataforma Netflix va a juicio por sexualizar niñas en el polémico film «Cuties».

Netflix enfrenta un proceso penal por la controvertida película francesa ‘Cuties’ (‘Guapis’ en España) luego que un gran jurado de Texas (EE.UU.) acusara a la plataforma de entretenimiento de promover material visual «lascivo» de menores de edad.

La acusación afirma que la película no tiene ningún «valor literario, artístico, político o científico serio».

La denuncia señala que Netflix promovió, distribuyó y exhibió material que «describe la exhibición lasciva de los genitales o el área púbica de un menor de 18 años vestido o parcialmente vestido» por el «interés lascivo en el sexo».

En respuesta a la acusación, Netflix declaró a NBC News que el cargo «no tiene fundamento», ya que ‘Cuties’ es un «comentario social contra la sexualización de los niños pequeños». «Apoyamos la película», agregó la plataforma.

Algunas personas volvieron tendencia el pasado jueves 20 de agosto la frase «Netflix Pedofilia» con la que se encargaron de criticar en redes sociales el poster, la sinópsis y el contenido en general de su nueva película Cuties, en los que, según las quejas de los usuarios se hipersexualiza a las niñas protagonistas del filme.

Es importante mencionar que las personas manifiestan que hipersexualizar a las niñas es otra forma de seguir retrocediendo en igualdad de género.

La película cuenta la historia de Amy, una pequeña 11 años cautivada por un grupo de menores de su edad que tienen como pasión el baile. Ella quiere formar parte de eso por lo cual, deberá desafiar las normas de una familia extremadamente religiosa para poder lograrlo y, así mismo, refugiarse en la danza de los problemas que la acechan.

Los usuarios en redes sociales llamaron a un boicot para que nadie viera la película.

Netflix, Inc. indicted by grand jury in Tyler Co., Tx for promoting material in Cuties film which depicts lewd exhibition of pubic area of a clothed or partially clothed child who was younger than 18 yrs of age which appeals to the prurient interest in sex #Cuties #txlege pic.twitter.com/UJ1hY8XJ2l

— Matt Schaefer (@RepMattSchaefer) October 6, 2020