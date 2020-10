Fue abusada de una nalgada cuando iba camino a su casa

Redacción – La víctima de abuso sexual callejero en Cartago, dejó muy en claro que los estereotipos no tienen nada que ver con estas acciones de depravados: no tuvo que ver su forma de vestir, ni la hora, ni el lugar.

Jessica Madriz es enfermera en el Hospital Max Peralta y a las 6:47 de la mañana estaba llegando a su casa en Paraíso, cuando su día dio un giro de 180°.

«No es la ropa que anda uno, yo venía con el uniforme de enfermera, con ropa de hospital. Algunos pueden decir que andaba con enagua o blusa escotada, pero eso no tiene nada que ver. Tampoco es la hora, yo venía de trabajar del hospital, casi a las 7:00 de la mañana. ¿El lugar? ¡Tampoco! Yo iba para mi casa», dijo la víctima a AMPrensa.com.

Ella caminaba tranquilamente por la vía pública, cuando un motociclista la sorprendió desde su espalda y le pegó por sus glúteos.

Afirma que se sintió nerviosa y asombrada por lo que había sucedido, pues nunca antes había pasado por algo así.

«Pasó la moto y el hombre me dio una nalgada. No intentó arrebatarme algo ni nada, solo me dio la nalgada y se fue rápido. Yo me quedé asustada, estaba a punto de llegar a mi casa», expresó Madriz.

La enfermera afirma que meses atrás vio el caso de una mujer abusada sexualmente en Cartago y que la situación la indignó, pero jamás esperó que le sucediera algo similar.

Cuando llegó a su casa, le contó lo sucedido a su mamá y a su hermana y empezó a llorar. No aguantó y las lágrimas brotaron de sus ojos, ella tenía mucho temor por lo sucedido.

Llamaron al 9-1-1; sin embargo, el hombre de la motocicleta ya se había ido y no había nada que hacer en la zona.

A ella la transfirieron al Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), donde la orientaron y le dijeron que hay que tener características específicas del abusador para poder interponer la denuncia.

Por esa razón, Madriz pide ayuda para identificar a la persona que maneja la motocicleta negra del vídeo.

La víctima se fue donde una vecina y logró conseguir el vídeo de la cámara de seguridad, pero ahora está en la búsqueda de características físicas para identificarlo.