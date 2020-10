¡No más bloqueos! Industriales piden al Gobierno ser firme y poner orden en el país

Critican que no se permita el libre tránsito a aquellas actividades que atienden el Covid-19

Redacción-Por tercer día consecutivo, miles de manifestantes se encuentran en las calles porque están en contra de más impuestos para la clase trabajadora y lo que piden es una reducción urgente del gasto público para que no vean afectados los de clase media.

Pero los cierres constantes han hecho que diversos sectores económicos del país , así como las importacionres, exportaciones y las distribuciones se vean afectadas con pérdidas millonarias.

La Cámara de Industrias de Costa Rica señala que el Poder Ejecutivo debe ser firme y mantener el orden en el país.

«Debe asegurar que el empleo no se afecte, ni lesione el tránsito de las personas, que la actividad económica fluya y que los distintos sectores de la economía no se vean más impactados de lo que ya están. Además, es inadmisible que no se permita el libre tránsito a aquellas actividades que están directamente relacionadas con la atención del Covid-19», comentó Enrique Egloff, Presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica.

El jerarca de la Industria señaló que no se necesita en este momento un clima de tensión social, sino remar todos juntos hacia la reactivación y recuperación económica, manteniendo también un balance entre la salud física y la salud económica del país.

El sector agrícola registrará pérdidas de más de ₡22 mil millones ($37 millones) por los bloqueos en las vías nacionales los últimos dos días.

Por otra parte, el impacto para los productores de leche alcanza los $726,399.42, monto que incluye producción atrapada en los bloqueos y la que no pudo salir de las fincas. Entre otros sectores.

Los fabricantes de dispositivos médicos, en Zonas Francas, reportan 11 contenedores, de 45 pies cada uno, que debían ser exportados por Limón y no han podido arribar a causa de los bloqueos.

Tienen otros 5 contenedores con materia prima que necesitan para producir, los cuales se encuentran atascados por los bloqueos, según datos proporcionados por CINDE al Ministerio de Comercio Exterior (COMEX).

Las diferentes cámaras industriales del país han solicitado el levantamiento de bloqueos para poder operar.