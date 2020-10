Los canaleros buscarán vencer a La Sele en los dos fogueos

Redacción – Selección de Panamá es dirigida por el técnico, Thomas Christiansen, quien recibió gran parte de su formación académica en la escuela del FC Barcelona.

Los fogueos de este sábado a las 8:00 pm y del martes a la misma hora entre La Sele y Panamá son claves para Christiansen, ya que serán su debut al mando de los canaleros.

Los vecinos del sur arribaron a territorio tico este pasado viernes, en un vuelo chárter, siguiendo todos los protocolos que permiten la realización de estos dos duelos. El timonel nacido en Dinamarca le tiene un gran respeto a Costa Rica, pero deja claro que desea ver el nivel y carácter de sus jugadores, ya que eso le sirve de mucho. Lea también: Alajuelense FF ha vuelto a brillar al mando del Pato López A sus 47 años, el estratega danés liderará por primera vez a una nación, ya que anteriormente dirigió clubes como el Barcelona B, Apoel Nicosia y Leeds United. Esa experiencia como timonel de estos equipos se suma a su aventura como jugador, que lo llevó a vestir los colores del Villarreal, VFL Bochum, FC Barcelona y Hannover 96. Estas aventuras marcaron el destino de Thomas, que adquirió gran parte de sus conocimientos en el banquillo en La Masia blaugrana.

Rónald González asegura que no conoce mucho de Christiansen, pero eso sí, deja claro que conoce la formación del danés, quién buscará un buen debut con Panamá.

«De Thomas Christiansen no tengo mucho conocimiento en la actualidad, solamente la llegada a Panamá que tuvo y un poco su origen como futbolista. Su preparación académica como técnico y lo que él dirigió antes de tomar a Panamá a su mando.

Vimos un par de partidos de él en el equipo que estuvo anteriormente. Uno de ellos, el Apoel de Chipre, pero después de eso no tenemos nada registrado con respecto a algún equipo reciente. Su preparación académica la hizo en el FC Barcelona.

Me imagino que debe tener algún concepto con respecto al fútbol que plantea este equipo, pero la verdad no lo tengo muy claro. No sé que idea saldrá con este nuevo técnico que idea saldrá e incluso ellos han tenido que variar jugadores», afirmó González.

Panamá convocó para los duelos ante la Tricolor una selección alternativa, donde destacan hombres como Jorman Aguilar, Harold Cummings, José Murillo y Cecilio Waterman.