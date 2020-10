Redacción. La diputada liberacionista, Paola Valladares, defendió su voto positivo al proyecto de ley de la pesca de arrastre y dijo que no le gustaron unas declaraciones de la diputada Paola Vega, del partido Acción Ciudadana, de que algunas congresistas dijeron que no apoyarían el proyecto y después que sí.

«He decidido conforme a mis creencias, estoy cansada y diputada Vega, estoy cansada de que usted siempre dé a entender que hay algún chorizo por debajo de las cosas, cada ladrón juzga por su condición», destacó.

LEA MÁS: Patricia Villegas dice que ya está cansada de los argumentos irrespetuosos de Paola Vega

Valladares manifestó que es triste «escuchar en este primer poder de la República que aún no tenemos la capacidad de discutir ideas y posiciones sin entrar en la bajeza de la ofensa hacia las personas como tal».

«Qué vergüenza, porque esas son de unas de las cosas que yo a lo largo de mi vida he defendido y seguiré defendiendo; además de que como parte de mis principios siempre, y lo honre hasta hoy y lo seguiré haciendo y lo prometí el primero de mayo del 2018, respetar la institucionalidad de este país por encima de mis ideales, mis intereses hasta personales.

La diputada indicó que firmó «el dictamen de minoría, yo voté en contra el primer debate, yo firmé la consulta la Sala y me hubiese encantado que dijera otra cosa pero lo que digo es que esto es una ley condicionada y promovemos el desarrollo sostenible y olvidamos que son tres principios: económico, ambiental y social».

«Porque detrás de esas 3.000 personas hay un rostro humano. Cuántos de aquí saben en carne propia lo que es de pronto no tener que comer; cuando yo hoy no tengo que comer, mañana tampoco y al día siguiente tampoco, yo no me pongo a valorar si el trabajo es o no es precario yo tengo que llevar el sustento a mis hijos y así hay muchas personas», afirmó Valladares.