Piden no llegar a acuerdos con el FMI

Redacción – El sector de Paseo Colón se encuentra cerrado por la caravana que realizan los manifestantes en vehículos -y algunos a pie- que van camino a la Asamblea Legislativa para expresar su rechazo a nuevos impuestos.

Los cinco carriles de la calle principal de Paseo Colón están ocupados por los vehículos, así como por los manifestantes.

Ellos marchan identificados con las banderas de su sindicato para protestar contra la propuesta inicial que realizó el gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Participan ciudadanos, sindicatos municipales, de educación, de salud y ANEP, de los empleados públicos y privados.

«Hay que tomar en cuenta que no es una convocatoria del movimiento sindical, es una convocatoria de la ciudadanía, de sectores que no son del sector público. Respaldamos el movimiento para que no se firme el convenio con el FMI, hay otras alternativas… otras propuestas y opciones», indicó el secretario general adjunto de la ANEP, Walter Quesada.

Agregó que proponen que se fortalezca el Ministerio de Hacienda, pues se ha evidenciado que el país deja de percibir millones por falta de acción de esta entidad.

La manifestación inició después de las 9:00 de la mañana y se dirigen hasta el Castillo Azul, donde se concentrarán por varias horas.