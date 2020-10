Aún tienen choques pendientes contra Herediano y La Liga

Redacción- Wálter «Paté» Centeno es claro con sus jugadores y afirma que Saprissa ya cumplió con la cuota de derrotas permitidas para este torneo.

Los morados sufrieron su tercera caída en lo que va del Apertura 2020, números que no dejan nada satisfecho a su estratega.

Puesto que Centeno confesó que él le había dicho a sus futbolistas que el límite máximo de derrotas permitidas para el campeonato son tres.

Cifra que ya alcanzaron en tan solo nueve jornadas disputadas, luego de los dos tropiezos ante Cartaginés y el de este domingo ante Limón FC.

«Es nuestro tercer partido, la verdad que no me gusta, yo creo que ya le había dicho a los muchachos que si queremos ser campeones no podemos perder más de tres partidos, ya cumplimos la cuota, ya no se puede volver a perder», aseveró el técnico de los morados.

Limite que el también exfutbolista defiende basándose en las estadísticas, aunque no las quiso revelar durante la conferencia de prensa.

«Esas son las estadísticas, pero si queremos ser campeones nuevamente tenemos que tener un margen de tres partidos porque este es el torneo, ahora nos toca enfocarnos en clasificar, tenemos un partido menos y esperar, seguir creyendo en que podemos ser campeones, pero tenemos que mejorar muchas cosas» añadió.

Centeno mantiene dicho límite pese a que aún le quedan difíciles enfrentamientos antes de una posible clasificación hacia las semifinales.

Como es el caso de los choques contra La Liga y el Herediano que aún tiene pendientes por tratarse de conjuntos del grupo A.