Volverá a jugas hasta el miércoles 28 de octubre contra Santos de Guápiles

Redacción- Wálter Centeno no acepta que el Monstruo se ha quedado corto a las expectativas de la afición.

El Saprissa sigue sin mostrar su mejor cara en el campeonato nacional pese a que ha ya disputado 10 jornadas del certamen.

Quedando mucho a deber pese a que solo unos meses atrás se proclamó como el campeón nacional consiguiendo su estrella número 35.

No obstante, en el presente Apertura 2020 ha sufrido por la falta de gol frente al marco rival, por lo que les ha costado puntos en el grupo B.

«Con respecto a las expectativas yo me las voy a guardar, para nadie es un secreto que no hemos jugado bien durante 90 minutos, en Cartago jugamos 45, aquel día en Limón jugamos 45 y así para atrás, hemos estado ahí y a veces el fútbol nos había premiado cuando jugábamos 45 y ganábamos un partido, eso es engañoso, si hay algo que me gusta y siempre lo he dicho de frente es que a mí me gusta que Saprissa juegue bien, como hoy», aseguró el técnico de los tibaseños.

No obstante, «Paté» cree que en caso de que Saprissa hubiera anotado este domingo en el juego contra San Carlos la crítica no sería tan dura.

«Si hubiéramos metido goles no estaríamos hablando de este tema, pero tengo que estar contento con los muchachos, más no satisfechos, pero si hubo un balance muy positivo» comentó.

Centeno ahora deberá seguir trabajando para afinar el engranaje del Monstruo, mismo que ha quedado muy lejos de lo esperado por los seguidores del equipo.

El siguiente encuentro para los de San Juan de Tibás será hasta dentro de 10 días, cuando visite al Santos de Guápiles el próximo miércoles 28 de octubre.