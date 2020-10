Los morados son segundo del Grupo B con 15 puntos en mueve juegos

Redacción – El técnico del Monstruo, Wálter Centeno, pide a sus jugadores dejar las excusas de lado para retomar la ruta hacia el bicampeonato en el Apertura 2020.

Paté asume toda la responsabilidad del mal momento que atormenta al campeón nacional, luego de caer 1-0 ante Limón FC el pasado fin de semana en Guápiles.

Centeno deja claro que él no es un timonel que expone a sus jugadores, por lo que espera que sus pupilos levanten el nivel para seguir soñando con ganar la estrella 36.

Los morados están dolidos por lo que viven en el certamen, ya que según Paté alcanzaron la cifra mínima de caídas, las cuales ya suman un total tres.

Esa cifra de traspiés ha hecho que el estratega busque lo positivo de todo lo malo que les ha pasado en el actual campeonato, donde han dejado muchas dudas.

Wálter Centeno habló en conferencia de prensa y le pidió a sus jugadores olvidarse de las excusas para retomar el camino al bicampeonato y así darle alegrías al saprissismo.

«Soy el responsable, yo no soy de los entrenadores que expone a sus jugadores, así que es culpa mía y cuando Saprissa pierde yo soy el responsable, soy el líder del grupo y siempre voy apaciguar esas cosas.

Tratar de tranquilizarlos a ellos y para nadie es un secreto que las estadísticas están negativas, entonces cuando algo está negativo hay que hablar lo positivo. Por eso, ahora me toca a mí tranquilizar al equipo en ese aspecto.

Si queremos ser campeones no podemos darnos esos permisos. Por eso, sin excusas y sin excusas nada más. Andamos en busca de seguir mejorando. El torneo en Costa Rica no se premia al mejor juega, si no que al que hace una recta final buena», dijo Paté.

Los morados buscarán este domingo 18 de octubre vencer a San Carlos en un juego de reposición en La Cueva y así seguir soñando con llegar al liderato del Grupo B.