Los morados respiraron tras el triunfo por 0-1 ante Jicaral

Redacción – El técnico del Saprissa, Wálter Centeno, señala que no se deja influenciar por lo que digan aficionados morados en las distintas redes sociales.

Centeno le tiene sin cuidado las críticas e incomodidades del saprissismo, ya que en la institución lo contrataron para dirigir y tomar decisiones en el primer equipo.

En los últimos días, los fanáticos al Monstruo crucificaron a sus jugadores y cuerpo técnico tras caer 0-4 en La Cueva y 2-1 en el Fello Meza ante Cartaginés.

Además, un sector continúo los cuestionamientos por el triunfo de 0-1 en Jicaral, ya que el mismo se dio tras un error del arquero jicaraleño, Jussef Delgado.

Muchos le tiran al Paté por sus cambios en la formación del campeón nacional, debido que consideran que el timonel toma decisiones desafortunadas en los juegos.

A pesar de todo lo que diga una de las aficiones más grandes del país, Paté no toma decisiones en base lo que digan las personas en las plataformas digitales.

Wálter Centeno habló en conferencia de prensa y afirma que él vive con sus jugadores en el Saprissa y sabe el sentir de cada uno cuando juegan.

«Saprissa me contrató a mí para dirigir y tomar decisiones, yo no puedo tomar decisiones de acuerdo a lo que digan las redes sociales, respeto mucho eso, pero yo no vivo y no me dejo influenciar, yo vivo con mis jugadores.

Sé el sentir de cada uno cuando los pongo. Hasta que yo este aquí soy el que toma las decisiones, respeto todo lo que diga la gente, pero en este caso es así de fácil», afirmó Paté en conferencia de prensa.

El timonel deja claro que sus jugadores tienen casta de un equipo campeón, por eso ganan los partidos donde deben hacerlo y así retomar confianza en el certamen.