Afirma que lo amenazaron con lanzarle gas lacrimógeno

Redacción- El periodista detenido ayer jueves en Cañas ya quedó en libertad y acusa a oficiales de Fuerza Pública de malos tratos.

Tras pasar más de 24 horas detenido el comunicador dio su versión de lo ocurrido en la cobertura que le daba a los bloqueos ocurridos en el cantón guanacasteco.

Roberto Jara Bolivar, quien labora para el medio Cañas Informa, señala a los policías de inclusive rompieron su celular con el que le daba cobertura a las manifestaciones.

«Después de 24 horas, ya en libertad, sin comer, el día de ayer en ningún momento se estaba violentando el derecho al libre tránsito, me acerqué como a las 2:30 pm sobre lo que estaba sucediendo, me presenté como un comunicador y comencé a grabar, le pregunté al policía que por qué no protegía como lo estaba haciendo con otros medios y lo que hizo el policía fue pararse en frente mío y amenazarme con un arma de gas lacrimógeno», aseguró Jara tras quedar en libertad.

El periodista inclusive comentó que también fue agredido por los oficiales quienes lo habrían golpeado en zonas como la ceja, pómulo y costillas.

Además, también señala que fue trasladado en varias ocasiones en una unidad de la Fuerza Pública hasta pasar la noche en Santa Cruz.