Redacción- Pipo González desempolvó los tacos en agónica victoria de LA Galaxy 1-0 ante el Vancouver Whitecaps en la jornada 17 de la MLS.

El estratega de Los Ángeles Galaxy sorprendió al alinear nuevamente en el once estelar a Giancarlo González, quien ya sumaba importante cantidad de partidos sin disputar minutos en la MLS.

Siendo el tico con mayor irregularidad en el balompié norteamericano, por lo que la titularidad del nacional con su club para enfrentar al Vancouver Whitecaps.

The XI for the Blue, White, and 𝕲old#LAvVAN | @ModeloUSA

— LA Galaxy (@LAGalaxy) October 19, 2020