Porras llena de elogios a Ugalde por su buen momento en Europa

Redacción – El recordado exportero del Saprissa, José Francisco Porras, llena de elogios a Manfred Ugalde ante su gran momento con el Lommel SK de Bélgica.

«Porritas» conoce muy bien al delantero de 18 años, que dejó el Monstruo para iniciar su primer aventura internacional tras ser contratado por City Football Group.

Este consorcio internacional envió al juvenil a la segunda división belga, que le ha sentado bastante bien en lo que va de la temporada de la Proximus League.

Con su gran talento, Ugalde es uno de los referentes de su club en ataque, ya que es de los goleadores y líder de asistencias en el plantel, donde usa el dorsal número 15.

Manfred contabiliza tres goles y dos asistencias en 492 minutos a lo largo de siete partidos. Este pasado sábado hizo un pase a gol que elogió «Porritas».

Porras es Secretario Técnico en el Monstruo desde varios años y por ello, conoce a la perfección lo que vivió Ugalde dentro de la institución.

Para este recordado exportero morado, el futbolista ha logrado demostrar ante un público internacional, que tiene la calidad para brillar en suelo europeo.

José Francisco Porras conversó con FUTV y se deshizo en elogios para Ugalde, a quién considera que su última asistencia fue muy bonita y pensada de parte del joven.

«Vi la asistencia, muy bonita y muy pensada, me alegra un montón. Creo que los últimos partidos que tuvo con Saprissa tuvo muchísima presión y quizá no se desenvolvió al 100% por todo lo que había generado su posible salida.

No vimos al Manfred que nosotros conocíamos dentro de la institución. Hoy me alegra bastante, porque logra demostrar ante el mundo y un público internacional que tiene calidad y me parece que la última asistencia es medida y es un de 10″, afirmó «Porritas» en una conversación con FUTV.

La escuadra del costarricense ocupa la cuarta posición con ocho puntos en siete jornadas. El próximo 25 de octubre enfrentarán al Seraing United.