Redacción. El presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, Esteban Acón, manifestó que la intención del Gobierno es buena, sin embargo, no está de acuerdo con la conformación de las mesas de trabajo, ya que no representan adecuadamente a la sociedad costarricense.

“El sector empresarial privado del país reúne a casi 162 mil empresas, que en conjunto emplean al 85% de la fuerza laboral, pero no se refleja en la conformación de estas mesas de trabajo, evidenciando esto que no hay un equilibrio en la representatividad”, manifestó Esteban Acón, presidente de la CCC.

Es necesario que un diálogo multisectorial representativo de nuestra sociedad genere resultados concretos, en materia de recorte y contención del desproporcionado gasto gubernamental y que se entre de lleno a mejorar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos.

“Para la Cámara de Construcción resulta absolutamente inviable pensar en cualquier medida que incremente los impuestos mientras no haya acciones concretas en materia de reducción del gasto estatal. No es factible que se cargue todo el peso del ajuste sobre las espaldas de los contribuyentes, ya que no podrá haber reactivación en un escenario en que las propuestas solo vienen a aumentar la carga tributaria”, concluyó Acón.