Los santistas estarán en cuarentena hasta el 30 de octubre

Redacción – El presidente del Santos de Guápiles, Rafael Arias, asegura que ya más del 5% del equipo santista está positivo por el virus Covid-19.

Arias es doctor de profesión y deja claro que el país está en fase 4. Por eso, están en un período complicado y la escuadra guapileña no escapa de la misma.

Los caribeños reportan ocho infectados y un predeterminado dentro de su primer equipo, por lo que el Ministerio de Salud declaró un brote dentro del plantel.

Ante eso, los santistas fueron enviados a una cuarentena obligatoria hasta el 30 de octubre. Por esa situación no jugarán este sábado 24 de octubre ante Guadalupe FC.

El mandatario guapileño afirma que ahorita lo que menos importa es que si son jugadores titulares o suplentes, ya que lo más importante es la salud de los futbolistas.

Rafael Arias habló en conferencia de prensa y señala que en el plantel jamás van a desobedecer una orden sanitaria, por lo que buscarán ayudar en vez de perjudicar.

«El Ministerio de Salud lo considera de alto peligrosidad y de contagio, estamos en fase 4 y no sé si mucho no han entendido que es una fase 4 y la misma es transmisión comunitaria. Acá que da de lado decir si son jugadores titulares o no titulares.

Acá se tratan que son jugadores de fútbol de un plantel de 26 futbolistas que tiene el Santos de Guápiles, eso significa que ya más del 5% del equipo está con Covid-19 y eso significa que ya es un brote y yo no puedo nadar contra la corriente.

Ni tampoco pelear contra un Ministerio de Salud y desobedecer una orden, tratando de defender lo indefendible. Los trapos sucios se lavan en casa y yo conversaré en la Asamblea de la Unafut mi forma de pensar y acá el tema no es hacer conflicto», dijo Arias.

Unafut dio a conocer que en conjunto a los presidentes de los 12 clubes de primera división, optaron por modificar el calendario del Apertura 2020.

Por ello, el campeonato continuará con la tercera fase sin ningún tipo de problema. El certamen podría extenderse hasta el 23 de diciembre o hasta enero de ser necesario.