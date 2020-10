Sporting luchó hasta el final en busca de puntuar frente a los morados

Redacción- El técnico del equipo capitalino apegado a lo que tiene acostumbrado, brindó las declaraciones posteriores del encuentro ante Saprissa de forma tranquila y autocrítico.

El equipo albinegro, alineó a todas sus figuras para darle pelea al equipo morado, ambos equipos obligados a puntuar para ir en cacería del Cartaginés, líder del grupo B.

Pese al buen fútbol que los pupilos de Row realizaron dentro del terreno de juego, salieron derrotados de La Cueva del Monstruo.

«Es un sinsabor que queda, hoy jugamos sin ningún temor al campeón nacional en su cancha y eso hemos tratado de hacer en todos los partidos, pero hemos cometido goles que nos cuentan los partidos.

Esto lleva un proceso, tenemos apenas tres meses de estar en primera división, con jugadores muy jóvenes que les faltan esa malicia.

No soy conformista, me crié con una raza de gente que siempre quería ganar, lógicamente no estoy contento por la derrotas, pero hoy me voy con la cabeza en alto».

Además el técnico expresó que él no pretende jugar a empatar, pues al final los equipo que lo ponen en práctica terminan derrotados.

«Nada hago con tirar el equipo atrás, al final te van a ganar, tengo jugadores idóneos para tratar de hacer fútbol, toma tiempo que ellos tomen madurez de lo que es la primera división, eso es lo que nos hace falta.

Cuando uno se mete a competir quiere ganar, eso no significa que siempre vamos a ganar pero siempre le vamos a dar pelea a todos los equipos.

Quisiéramos tener más puntos, pero es un aprendizaje, no para mí porque sé que las cosas no son fáciles nadie le regala nada a nadie, tratando de que los jugadores míos tengan una idea de juego, me daría tristeza si mis jugadores no jugaran a nada».

Con estas declaraciones el técnico de los albinegros, fue enfático en que a pesar de los malos resultados que han venido arrastrando en los últimos encuentros, él se encuentra satisfecho con el trabajo de sus comandados.

Por lo que el próximo juego el cuadro del Sporting buscará volver a puntuar de tres, cuando visiten al Cartaginés el domingo en el Fello Meza.