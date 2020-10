Se puso agresiva para exigir su salida

Redacción – Médicos especialistas del Hospital San Juan de Dios realizaron una cesárea de emergencia a una mujer que consumió metanol. Después de tener a su bebé, la paciente se fugó, según confirmó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

De acuerdo con la información, ella ingresó el miércoles anterior y tenía 35 semanas de gestación.

La cesárea se realizó de urgencia «sufrimiento fetal» y los trabajadores sociales activaron el protocolo para protección del menor de edad.

El hospital notificó de la situación al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y al Ministerio Público. El bebé fue trasladado al Hospital Nacional de Niños donde lo reportan estable.

«No se sabe la cantidad de metanol que consumió la mujer, sin embargo, por el volumen de distribución aumentado por el embarazo tuvo menos complicaciones, posterior a la cesárea la mujer estuvo en cuidados intensivos, se estabilizó y fue trasladada a un salón de ginecología del cual se fugó este domingo», indicó el jefe de Obstetricia, Joaquín Bustillos.

La directora de Enfermería, explicó que la mujer, de forma agresiva, exigió la salida. El personal le explicó que no era lo mejor para su condición; sin embargo, “el hospital no puede retener a un paciente contra su voluntad, no lo puede obligar a quedarse”.

Ante esta situación el personal de enfermería reportó el incidente al 911 y alertó al Hospital de Niños.