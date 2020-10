López es uno de los mejores jugadores de Alajuelense

Redacción – El reconocido jugador hondureño, Anthony «Choco» Lozano, no entiende por qué Alex López no juega en Europa, ya que tiene la calidad para hacerlo.

Choco Lozano milita en el Cádiz CF de la primera división de España, donde es uno de los hombres claves en el engranaje del conjunto amarillo.

Este pasado fin de semana, Lozano hizo historia al marcarle un gol al Real Madrid y que de esa forma su escuadra venciera de visita al poderoso club merengue.

La anotación del atacante fue celebrado por todo lo alto en suelo catracho, ya que significó un histórico triunfo para el Cádiz, que volvió esta temporada a la élite española.

Lozano no olvida sus inicios, a pesar de su gran momento. El Chocho compartió camerino con Alex López en el Olimpia de Honduras, donde forjaron una amistad.

El atacante de 27 años tiene una gran relación con López, a quien elogia por su talento y calidad vistiendo los colores de Liga Deportiva Alajuelense.

Anthony Lozano conversó con ESPN Costa Rica y no se explica como el volante catracho no juega en el viejo continente, ya que según él calzaría muy bien en España.

«Tuve la oportunidad de jugar con Alex en el Olimpia y también en las diferentes selecciones nacionales. La verdad tengo una buena relación con él. Ahora que está en Costa Rica jugando con Alajuelense, ojalá lo disfruten porque es un gran futbolista.

Alex López para mí es uno de sus jugadores de los cuales yo me pregunto, ¿Cómo es posible que no esté en Europa?. Me sorprende que no haya tenido esa oportunidad de venir por aquí y mostrarse. En el fútbol español encajaría perfectamente, sobretodo, en primera división», afirmó Choco Lozano a ESPN Costa Rica.

Alex López es pieza clave en el engranaje de Alajuelense y en el presente Apertura 2020 contabiliza 804 minutos a lo largo de nueve partidos. Además, suma un gol.