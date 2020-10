Sector turismo pide al gobierno colaboración con situación crítica por la pandemia

Redacción – Las reservas turísticas para el sector de La Fortuna, en San Carlos, tienen casi un 100% de cancelación por los bloqueos de las manifestaciones que mantuvieron aislada la Zona Norte el viernes.

Así lo confirmó la Arenal Cámara de Turismo a San Carlos Digital, donde especificaron que es posible que estas afectaciones causen más despidos en el sector si no se detiene a tiempo.

Además, desde la Cámara indicaron a ese medio que sí apoyan el movimiento de «no más impuestos», pero piden no más bloqueos para evitar que los otros fines de semana también reporten cancelaciones.

«No apoyamos los bloqueos, pero no vemos cuál es la razón para no apoyar este movimiento, apoyamos la causa de reclamo porque vea cómo nos tienen actualmente, pero no los bloqueos, eso está significando que tengamos que despedir gente y toda la debacle en el turismo que tenemos», dijo el vocero de la Cámara, Tadeo Morales.

Pese a que se habilitaron algunos pasos cerrados, la mayoría de turistas nacionales -y posiblemente extranjeros- decidieron cancelar sus reservas puesto que no pueden trasladarse hasta la zona.

El turismo de la zona pide urgentemente un plan de reactivación económica para el sector, pues la afectación no es únicamente por los bloqueos, sino también por la situación nacional.

Según datos de San Carlos Digital, 6 mil empleados del sector turismo han perdido su trabajo en la zona.

Además, estos destinos turísticos trabajan con el 10% de su capacidad de operación.

Según el último reporte oficial, los puntos bloqueados en la Zona Norte serían:

Cruce de Altamira, Aguas Zarcas

Puente sobre el Río Frío en Guatuso

Puente sobre el Río Peñas Blancas

San José de Upala, cruce de Santa Cecilia

Puente sobre el Río San Carlos, en Terrón Colorado

Estos sin tomar en cuenta los pasos cerrados en las principales rutas del país que impiden el paso de ciudadanos de otras zonas hasta San Carlos.