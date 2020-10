Robinson es uno de los grandes líderes del Monstruo

Redacción – El zaguero del Monstruo, Alexander Robinson, asegura que ha mejorado su nivel en la defensa del Saprissa, a pesar de todo lo que se ha vivido en el torneo.

Robinson hizo un autoanálisis de su desempeño en el Apertura 2020, donde inició con una lesión que le cortó considerablemente la regularidad que tenía.

Además, deja claro que por temas de las pandemia, el ritmo lo perdió un poco, pero aún así se levantó más fuerte que nunca y ahora cuenta con la confianza del Paté.

A sus 32 años, el zaguero señala que siempre trata de dar su mejor esfuerzo en el cuadro morado, con el fin de cumplir las expectativas de la afición y del cuerpo técnico.

Alexander Robinson afirma que siempre buscará brillar en el Monstruo y siempre estará listo, ya sea como titular o suplente en las filas del club 35 monarca nacional.

«Inicié jugando, me acuerdo que me lesioné y por ahí, perdí ritmo, más ahora con estos partidos tan seguidos y además, con temas de pandemia, el ritmo a veces se pierde. Tuve que empezar agarrar más confianza y darle confianza al cuerpo técnico.

Creo que he tratado de hacer mi mayor esfuerzo para hacerlo bien y ayudar al grupo. Espero seguir aportando cuando el equipo lo necesite, ya sea de titular o suplente, con el objetivo de uno como defensa que nos hagan gol verdad.

En lo personal me he sentido bien, sabiendo que tengo que mejorar, pero que he ido evolucionando mi nivel desde el primer partido para acá», afirma Robinson.

El defensor ha sido uno de los hombres más criticados por el saprissismo, que en su gran mayoría considera que la etapa de Robinson por la institución ya terminó.

A pesar de ello, el jugador cuenta con la confianza de Centeno y en el Apertura 2020, contabiliza un total de 411 minutos a lo largo de siete partidos.