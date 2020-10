Panamá venció 0-1 a La Sele el viernes anterior

Redacción – El técnico de la Selección Nacional, Rónald González, desea que La Sele mantenga gran funcionamiento ante Panamá este 13 de octubre en el Estadio Nacional.

La Tricolor buscará vencer a los vecinos del sur a las 8:00 de la noche y así desquitarse del triunfo 0-1 de los panameños el viernes pasado.

Abdiel Ayarza fue el encargado de darle la victoria a los canaleros, que por primera ocasión en la historia lograron festejar un triunfo en territorio costarricense.

Este triunfo no cayó muy bien a La Sele, aunque eso sí, González destaca el buen funcionamiento del combinado patrio, por lo que buscarán ganar a toda costa.

El combinado patrio ha estado entrenando arduamente en busca de encontrar la formula para vencer a los liderados por el danés Thomas Christiansen.

Rónald asegura que sus jugadores ya están listos para medirse a Panamá y espera que se mantenga el buen nivel mostrado por los seleccionados en el primer fogueo.

«Cerramos bien y estamos ya listos para enfrentar el partido, se recuperaron los jugadores de buena forma. Estamos con mucha expectativa para este segundo juego y ojalá podamos mantener todo lo bueno que hicimos.

No quedamos contentos porque el partido se pierde. El funcionamiento del equipo me gustó bastante y queremos volverlo a repetir en este segundo juego. Queremos ver dos o tres jugadores diferentes, que no estuvieron el partido pasado.

Es la oportunidad nuestra para poder verlos, debido que para las fechas FIFA de noviembre pienso contar con la mayoría de jugadores que podamos traer del extranjero, así que es la última oportunidad para todos estos muchachos», afirmó González.

El partido entre ticos y panameños será este martes 13 de octubre a las 8:00 pm en el Estadio Nacional y así poner fin a los duelos válidos por la fecha FIFA.

La única baja de La Sele es Keyner Brown, quién fue reemplazado por el defensor del Herediano, Aarón Salazar, que podría ver minutos ante los canaleros.