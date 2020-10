La Sele dio pena en los duelos ante los panameños

Redacción – El técnico de La Sele, Rónald González, asegura que no va decir que a nadie le quedó la camisa tricolor grande, debido que ese no es su estilo de liderar.

González calificó como una situación anormal haber perdido los dos fogueos ante Panamá con marcador de 0-1 en el Estadio Nacional, que vio una selección para el olvido.

Muchos jugadores dejaron mucho que desear, ya que no estuvieron a la altura que requiere La Sele. La mayoría de jugadores mostraron un nivel decepcionante.

Incluso, el timonel patrio solamente habló de Yeltsin Tejeda y Minor Álvarez, como los hombres más destacados de un combinado patrio sin ideas ante los vecinos del sur.

A pesar de las críticas de la prensa, el estratega reveló que felicitó a sus jugadores por todo el esfuerzo realizado y deja claro que nunca hablará mal de alguno.

Rónald González habló en conferencia de prensa y se refirió sobre el desempeño de los seleccionados, que en su mayoría demostraron que la camisa patria les queda enorme.

«Me parece anormal haber perdido dos partidos, yo no voy hablar mal de los jugadores, yo no voy a decir que a nadie le quedó la camisa grande o no, todos hicieron un gran esfuerzo. Eso es trabajo de los medios de comunicación.

Construirán o destruirán en los programas deportivos a los jugadores del campeonato. Estos muchachos se comportaron súper bien, se entregaron, intentaron, llegamos a marco, pero perdimos. Yo no voy a ponerme hablar mal de estos muchachos.

Con el esfuerzo que han hecho, estoy molesto por perder. Eso lo tenemos que revertir, pero por dicha tenemos tiempo. La Eliminatoria empieza en septiembre, todo esto que nos sucedió lo hubiese hecho en marzo, pero no pude por la pandemia», dijo González.

La Sele dependerá de las generación de Brasil 2014 y Rusia 2018, con la misión de guiar al cuadro patrio a Catar 2022, ya que en el medio local no hay suficiente calidad.