Sabo se ha ganado el cariño de la afición eriza

Redacción – El experimentado atacante nacional, Álvaro Saborío, elogia al liguismo y asegura que nota la calidad de la afición que tiene Alajuelense.

Saborío deja claro que en el León han querido romper estereotipos, con el fin de que no se excluyan de la sociedad a las personas que han dado positivo por el virus.

A sus 38 años, el delantero es uno de los 11 casos en La Liga y actualmente está cumpliendo la respectiva cuarentena en San José, mientras en San Carlos está su familia.

El jugador revela que enfrenta con mucho ánimo el aislamiento, ya que encuentra en óptimas condiciones y además, cuenta con el apoyo de los manudos y del resto del país.

Gran cantidad de fanáticos al Equipo de su Gente se ha volcado en apoyo al «Chompipe» y al resto de los jugadores contagiados por el Covid-19.

Álvaro Saborío conversó con el programa 120 minutos de Radio Monumental y le agradeció a los liguistas y a Costa Rica en general por todas las muestras de cariño.

«He notado el cariño y no el cambio porque siento que somos seres humanos, merecemos respeto estemos donde estemos. Si he notado la calidad de afición que tiene Alajuelense, creo que he esforzado el máximo para demostrarles que vengo a dar el máximo de mí.

No solo de La Liga, si no que he recibido mensajes de toda Costa Rica para que me recupere pronto y agradecerles todas esas muestras de cariño que se están haciendo presentes. Estoy en el cierre de mi carrera y el paso en San Carlos fue importante.

Recibir mensajes de aficionados de La Liga, que me reciban de la forma como lo han hecho, ver exjugadores que me apoyan, los directivos, cuerpo técnico que me acuerpa y lo único que me da a mí es disfrutar y demostrar porque me trajeron», afirmó Saborío.

El futbolista espera que el León mantenga el gran nivel cuando vuelvan a la acción, con el fin de consolidarse en la cima del Grupo A y seguir soñando con la copa 30.