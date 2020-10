Pese a anuncio, Salud afirma que aún no hay permiso

Redacción- El Ministerio de Educación Pública (MEP) se encuentra en la etapa de finiquitar los protocolos sanitarios, junto a Salud, para los procesos de graduación en los centros educativos del país.

Las graduaciones, que aún se desconoce si se harán presencialmente o no, se realizarán para estudiantes de sexto año de escuela, así como para los alumnos que culminan la educación diversificada.

La viceministra académica, Melania Brenes, explicó que ya se encuentran en la etapa de finiquitar las medidas que se tomarán.

«El MEP se encuentra en este momento en coordinación con Salud para finiquitar el protocolo y las disposiciones para realizar los procesos de graduación.

Estas actividades tendrán orientaciones acordes a las disposiciones de Salud que permitan reconocer la importante conclusión de sus estudios», indicó Brenes.

LEA TAMBIÉN: Escuela bloqueó a estudiantes de clases virtuales por retraso en pago de colegiatura

La Viceministra adelantó que las direcciones regionales en conjunto con los centros educativos de cada zona, deberán establecer el proceso que seguirán para realizar estos eventos basados en lo que disponga Salud.

Mientras el MEP no informa si se harán o no de forma presencial, o bien, da a conocer la dinámica propuesta, la Asociación de Centros Educativos Privados (ACEP) confirmó a AM Prensa que el sector realizará las graduaciones de forma presencial.

«Ya logramos el tema de las graduaciones en los gimnasios, porque inicialmente nos dijeron, pueden ir a una iglesia, pero les dijimos ‘las instalaciones no están clausuradas'», indicó Beatriz Ramírez, vicepresidente de ACEP.

Este medio consultó a Salud sobre este proceso que en apariencia realiza junto al MEP, pero se nos indicó que hasta ahora «a la fecha no hemos otorgado ningún permiso al respecto». Esa fue la misma respuesta sobre el permiso para los centros privados.