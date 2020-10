Redacción– Sam Smith, ganador de premios Grammy, BRIT, Golden Globe y Oscar, lanza hoy su nuevo álbum «Love Goes» , a través de Capitol Records.

Tras un lanzamiento anterior de la canción «My Oasis», con el inimitable Burna Boy, y el sencillo «Diamonds», el cual muestra la inolvidable voz de Sam en su mejor momento con una desafiante historia de amor vivida sin remordimientos.

Sobre la base de los 30 mil millones de reproducciones que Sam ha acumulado y el éxito mundial de sus álbumes debut, ambos discos número uno con ventas de platino múltiples en el Reino Unido y Estados Unidos, su muy esperada tercera oferta ‘Love Goes’ se dará a conocer a continuación.

Para la obra de arte y el impresionante vídeo nuevo de «Kids Again», Sam trabajó con el cineasta y fotógrafo de moda británico de renombre mundial Alasdair McLellan (Vogue, Kim Jones, Louis Vuitton) para dar vida a su visión.

Para ‘Love Goes’, Sam ha pasado lista de reverenciados colaboradores: Steve Mac (Ed Sheeran, Celine Dion), Shellback / MXM (Robyn, Pink, Britney Spears), Labrinth (canción principal de Love Goes) y los autores intelectuales de Stargate.

Así como su buen amigo Guy Lawrence (Disclosure) y el colaborador a largo plazo Jimmy Napes para seleccionar una colección de canciones escritas durante los últimos dos años, todas mostrando individualidad y cada una contando una historia diferente.

Sam dijo: “Los últimos dos años han sido la época más experimental de mi vida personal, pero también musicalmente. Cada vez que iba al estudio, me prometía a mí mismo que dispararía para las estrellas y no tendría limitaciones. El resultado ha sido tan mágico, tan terapéutico y divertido.

Mi amor por la música es tan amplio y todos mis placeres culpables musicales se convirtieron en placeres. Sin culpa, sin vergüenza, solo el amor por cantar, crear y bailar. Estoy muy agradecido con cada ser humano que abrazó mi creatividad y dirección y me permitió ser quien quería ser en ese estudio ese día … escucha estas canciones con un corazón abierto y trata cada canción como una flor diferente del jardín.

Diviértete con ellos, traté de no tomarme demasiado en serio al escribir algunas de estas canciones. Espero que te hagan sonreír, porque ellos me hicieron y me hacen sonreír».

Junto a ‘My Oasis’ con Burna Boy, ‘Love Goes’ también presenta bonus tracks previamente lanzados con otros colaboradores notables, incluido Normani, en el éxito global multiplatino ‘Dancing With A Stranger’, Calvin Harris con ‘Promises’ y Demi Lovato en ‘I’m Ready;’ para este regreso tan esperado.

Y finalmente, para celebrar el lanzamiento de «Love Goes», Sam regresa a los icónicos Abbey Road Studios para una presentación en vivo en exclusiva mundial el día del lanzamiento del álbum.

Para este espectáculo exclusivo, Sam cantará temas antiguos y nuevos con actuaciones íntimas de Stay With Me, Lay Me Down y Too Good At Goodbyes, ganadora del premio Grammy, y ofrecerá a los espectadores el estreno mundial de la nueva música de ‘Love Goes ‘, incluido el single’ Diamonds ‘.

LOVE GOES TRACKLISTING

Young Diamonds Another One My Oasis (feat. Burna Boy) So Serious Dance (‘Til You Love Someone Else) For The Lover That I Lost Breaking Hearts Forgive Myself Love Goes (feat. Labrinth) Kids Again

BONUS TRACKS