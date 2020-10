Los guapileños tienen dos casos indeterminados y siete positivos

Redacción – Santos de Guápiles vive una pesadilla tras registrar siete casos positivos por el virus Covid-19, que tiene al plantel caribeño en vilo.

El gerente deportivo de la escuadra guapileña, Kiang Yep, dio a conocer la complicada situación que azota al plantel comandado por Luis Marín en medio del Apertura 2020.

En total tienen siete casos positivos y dos indeterminados, que están así ya que el laboratorio no puede decir a ciencia cierta si es positivo o negativo.

Yep deja claro que en Santos no quiere quitar la tercera vuelta del certamen, solo piden que se les suspenda la fecha 10. Además, dicen que el villano es el coronavirus.

Muchos han querido poner de villanos a los santistas, por ello el directivo del cuadro rojiblanco alzó la voz con el fin de esclarecer las dudas que han rodeado al club.

Santos estaba dispuesto a jugar contra Guadalupe FC el pasado 18 de octubre, pero los josefinos pidieron la reprogramación del encuentro para el 25 del presente mes.

Para este directivo caribeño la situación no fue clara de parte de los diferentes sectores, ya que ni siquiera conocen el motivo porque se movió el compromiso.

Kiang Yep habló con el programa 120 minutos de Radio Monumental y reveló que toda la información la han enviado a tiempo y por ello, piden que se les vea como villanos.

«Todo se ha enviado a tiempo y forma. En este momento hay siete casos positivos y dos indeterminados, el indeterminado es que el laboratorio no te puede decir si es negativo o positivo. El parte del laboratorio dice que es indeterminado y hay que esperar 72 horas para volver hacer otra prueba.

Hay dos positivos que no han jugado un minuto, pero es porque han estado proceso de selección nacional, pero es que no hay no hay divisiones menores y son parte integral del primer equipo. Queremos que no se nos vea como los villanos, porque el verdadero villano es el Covid-19″, afirmó el directivo santista.

Inclusive, los guapileños están dispuestos a jugar cada dos días, con el fin de que el campeonato nacional continúe y así no afectar el fútbol nacional.