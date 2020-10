Redacción- A partir de este 09 de octubre todos los bares y casinos del país podrán reabrir sus negocios, tras meses de espera, debido a la pandemia por el Covid-19.

Por ello, si sus planes de fin de semana incluyen visitar un bar este fin de semana con su

burbuja social y seguir las medidas sanitarias.

LEA TAMBIEN: Profesor prohíbe a una alumna amamantar a su bebé durante clase virtual

Siga estos consejos del programa “Consumo Inteligente Integral” de FIFCO:

 No tome más de 2 tragos por ocasión si es mujer y 3 si es hombre.

 Acompañe las bebidas alcohólicas siempre con comida.

 Por bebida alcohólica consumida se recomienda tomar un vaso de agua, para evitar la deshidratación que produce el alcohol.

 No acumule las bebidas para el fin de semana, amplíe las ocasiones de consumo. Es mejor consumir una bebida al almuerzo o la cena entre semana que dejarlas todas para el fin de semana.

 Respete a quienes deciden no tomar.

 Tome despacio (máximo un trago por hora).

 Si toma con frecuencia, lo recomendable es no hacerlo durante al menos 1 día a la

semana, para que el cuerpo descanse.

 No permita el consumo de licor por parte de menores de edad

 Siga los protocolos establecidos para bares y restaurantes como el lavado de manos, el uso de mascarilla, y el distanciamiento físico.

 Respete su burbuja social.

Recuerde seguir estos consejos en bares, restaurantes y en casa, la responsabilidad de

cumplir las normas las medidas sanitarias y hacer un consumo inteligente de alcohol es

una responsabilidad de cada uno.