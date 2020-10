No hay ambiente que iguale el de la "Olla Mágica" 🔥 ¡Qué falta hace Puntarenas en primera! 😞 #AFondoCon Michael Barrantes pic.twitter.com/fvslpalLxW — FUTV (@FUTVCR) October 24, 2020

Barrantes fue campeón de la Copa UNCAF con Puntarenas FC

Redacción – El veterano volante del Saprissa, Michael Barrantes, considera que en el fútbol nacional no hay un ambiente igual que al de la «Olla Mágica» de Puntarenas.

Visitar la «Perla del Pacifico» era una pesadilla para los clubes de primera división, pero principalmente para el Deportivo Saprissa, que vivió pesadilla en ese reducto.

Los morados no ganan un partido en suelo porteño desde el 2000. Ya han pasado 20 años y la racha sigue extendiéndose, eso sí, el PFC está en segunda división.

En el período que estuvo el Puntarenas FC en la división de honor, los tibaseños nunca lograron dejarse la victoria en el estadio Miguel Ángel «Lito» Pérez.

Pero desde hace seis año, el Saprissa no visita este reconocido reducto, donde usualmente se jugaba a muy altas temperaturas a las 11:00 de la mañana.

Barrantes le guarda un enorme cariño a este estadio, ya que fue su casa del 2005 al 2007. En ese período, el volante salió campeón de Copa UNCAF con el PFC en el 2006.

Actualmente, el futbolista es pieza clave en el Monstruo, aunque eso sí, no olvida su paso por el cuadro chuchequero y las visitas al estadio Lito Pérez.

Michael Barrantes estuvo de invitado en el programa «A Fondo» de FUTV y llenó de elogios el reducto del PFC y el gran plantel de la institución en sus días por el club.

«Teníamos un equipos y por nombrar algunos estaban: Max Sánchez, Shane Orio, Roberto Wong, Kevin Sancho, Eduardo Gómez, Kevin Sancha, José Macotelo, Vicente Rocela, Reyner Robinson y la verdad es que teníamos un equipazo.

Extraño la «Olla Mágica» y en realidad hace falta muchísimo, es un ambiente espectacular. Todos sabemos que los equipos grandes tienen su afición y es bonito jugar con los estadios llenos, sobre todo en Saprissa con La Ultra y lo que conlleva La Cueva.

Pero para mí, que tenido la oportunidad de jugar en todos los estadios nacionales y fuera por dicha, no hay un ambiente como el de la «Olla Mágica». Cuando uno llega al estadio y en su momento estaba la comparsa, estadio lleno y jugar a las 11:00 am no es bonito, pero muy feliz de haber vivido esa época», dijo Barrantes a FUTV.

Actualmente, el club que representa a Puntarenas en primera es Jicaral, que geográficamente está en la Península de Nicoya, pero administrativamente es de la provincia porteña.