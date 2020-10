Cartaginés no es campeón nacional desde hace 80 años

Redacción – El ídolo del Cartaginés, Randall «Chiqui» Brenes, cree que escases de títulos le ha quitado grandeza al club brumoso, donde el exjugador es muy querido.

Brenes estuvo en el programa «A Fondo» de FUTV y reconoció que no le molesta que la prensa y aficionados de otros clubes como consideren grande al Cartaginés.

Este recordado atacante nacional solo vistió los colores del cuadro blanquiazul en el país, ya que desde niño le juró amor eterno al decano del fútbol nacional.

Su legado con el Cartaginés inició desde su debut en 2003 hasta su retiro en 2018. Estuvo en cuatro etapas con el club (2003-2005, 2010-2012, 2012-2014 y 2014-2018).

El adiós de número 10 brumoso fue de forma abrupta, ya que tenía contrato con el club hasta diciembre del 2018, pero la llegada de Paulo César Wanchope cambió todo.

«Chope» forzó la salida del ídolo blanquiazul, que en aquel momento tenía 34 años. Ante esa situación, el futbolista decidió retirarse de las canchas.

En su período con el club registró 286 partidos y un total de 103 goles. Su relación fue un amor puro, que lo llevó a rechazar ofertas de Saprissa y Alajuelense.

Ese envidiable currículo lo coloca como una voz autorizada para hablar del Cartaginés, que ya tiene una sequía de 80 años sin dar la vuelta olímpica en primera división.

Lea también: Marcel Hernández destaca que en el Cartaginés nunca falta el coraje y la actitud

Los brumosos tienen 112 años de historia y en ese período han alcanzado: 3 títulos nacionales, 2 títulos de segunda, 5 torneos de Copa y 1 una Concacaf en 1994.

A pesar de los trofeos que tienen los brumosos, Randall Brenes considera su amado club es tradicional e histórico, pero no grande porque ha dejado de cosas importantes.

«No me molesta, porque Cartaginés ha dejado de hacer cosas como equipo y como institución. Lo están retomando, sí. Pero por historia está bien, es un equipo histórico. Grande porque puede tener afición. Tal vez hasta algunos cartagineses que hablan.

Por ejemplo no clasificó ocho torneos. Es histórico y tradicional. Se mide por títulos, que hacemos con un equipo que no gane nada. Es como si el Real Madrid no ganara nada. Hemos dejado de hacer cosas, no clasificamos en los cuatro grandes en ocho torneos y para ser grandes tiene que estar entre los cuatro.

Está bien no fue campeón, pero estuvo siempre entre los cuatro, como siempre estaba entre los cuatro, porque lo otros equipos sabían que los cuatro campos estaban listos, que habían que luchar contra ellos y sin menos preciar a nadie», afirmó el Chiqui.

Actualmente, el exjugador tiene 36 años y se siente orgulloso del gran momento que vive Cartaginés, gracias a la buena labor que está realizando Hernán Medford.

Vea las declaraciones del ídolo brumoso: