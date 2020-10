Posted by amprensa.com on Monday, October 12, 2020

Daniel Calderón pide a líderes deponer protestas

Asegura que agresión este lunes fue «brutal»

Redacción- El director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, se refirió a los hechos de violencia que se presentaron en las afueras de Casa Presidencial este lunes en horas de la tarde.

Calderón informó que la situación que se suscitó este lunes es muy grave y se convierte en el incidente de mayor peligro para los manifestantes y la misma policía, por eso hizo un llamado para que los líderes del movimiento depongan las protestas.

«Ya los líderes deben tener conciencia de que ellos ya no tienen control del movimiento y que es irresponsable hacer estas cosas si justamente no tienen el control, si no pueden mantener la calma, la paz», expresó Calderón en una pequeña entrevista dada a AM Prensa y otros medios en las afueras de Casa Presidencial.

Según informó Calderón, varios policías sufrieron graves heridas producto del lanzamiento de rocas e incluso, «pedazos» de block.

El comisionado Milton Alvarado fue uno de los policías agredidos; sufrió un golpe en su cabeza cuando un manifestante lo agredió con un «palo».

Los manifestantes que estaban en el lugar también se vieron afectados por los gases lacrimógenos que lanzaron los antimotines.

Calderón se responsabilizó del lanzamiento de los gases e indicó que fue la última medida que tenían para replegar a los protestantes que les lanzaban piedras e intentaban agredirlos.