Figueres señala que entiende al pueblo costarricense

Redacción – El expresidente de la República, José María Figueres Olsen, asegura que se identifica con los ticos por sus sentimientos de coraje y frustración que envuelven al pueblo en la lucha que tienen en las calles para evitar más impuestos.

Figueres es una de las voces autorizadas para hablar de temas política nacional, gracias a su gran experiencia en el gremio, donde cuenta con centenares de seguidores.

Desde 1994 a 1998 lideró a Costa Rica en la silla presidencial, por lo que conoce bien lo que puede estar viviendo la ciudadanía y la administración Alvarado Quesada.

El exmandatario reveló que le ha conciliar el sueño, debido a que pudo observar noticias de los 40 bloqueos y casi 30 parciales a lo largo del territorio nacional.

Además, asegura que ver vídeos de compatriotas enfrentando a oficiales de la Fuerza Pública le preocupan, ya que ni siquiera los policías quieren estar ahí.

Esa y entre otras situaciones le han generado mucha preocupación a Figueres, que ha recibido muy buenos comentarios de los ticos por su sentido mensaje.

José María Figueres publicó un vídeo en sus redes sociales y deja claro que se identifica con la situación que siente el pueblo, ya que esa no es la solución adecuada.

«Me costó mucho conciliar el sueño anoche tras leer en las noticias y ver en las noticias, que terminamos con 40 bloqueos total y casi 30 parciales. Ver esos vídeos de compatriotas enfrentados con la policía, policía que no quiere estar ahí.

Cada uno tiene parientes que están sufriendo como todo el mundo, pero que son mandados. Ver a un costarricense que reta al presidente de la República a machetazos y otro que quiere convocar a una constituyente para revocar el nombramiento del presidente.

Con lo cual, quedaríamos en manos de doña Epsy Campbell. Comprendo y me identifico plenamente con ese sentimiento de coraje, frustración y desesperación. Por un lado tenemos a 600 mil costarricenses que han perdido su empleo.

Muchos negocios han cerrado y hambre. Por otro lado, una propuesta del gobierno para negociar con el Fondo Monetario Internacional que no es viable, ya no se comportan más impuestos sobre las personas y no se puede malbaratar activos de los ticos, en un tiempo donde nadie los quiera comprar, por ahí no está la solución», dijo Figueres.

El popular «Chema» le pide a Carlos Alvarado aprovechar y sentarse a negociar con los diferentes sectores que están al frente de los bloqueos en el país.