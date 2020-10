El expresidente ha recibido buenos comentarios de sus seguidores

Redacción – El expresidente de la República, José María Figueres, crítica a Carlos Alvarado por no tener un plan para sacar adelante al país en medio de la crisis.

Figueres es una de las voces autorizadas para hablar de temas política nacional, gracias a su gran experiencia en el gremio, donde cuenta con centenares de seguidores.

Desde 1994 a 1998 lideró a Costa Rica en la silla presidencial, por lo que conoce bien lo que puede estar viviendo la ciudadanía y la administración Alvarado Quesada.

El exmandatario reveló que no firmó la carta de los expresidentes de la nación, ya que no está de acuerdo como está manejando la situación el actual mandatario.

Para Figueres Olsen, las cosas en el país caminan por otro lado y no en el que se debería, porque el país ocupa una ruta clara y no las que se está trazando.

Los más de seis meses de crisis en suelo nacional, las más de un millón de familias en estado de pobreza y los 600 mil ticos sin trabajo preocupan de gran forma a Figueres.

José María Figueres le mandó un sentido mensaje a Carlos Alvarado, con el fin de que se deje ayudar y poder llevar al país al camino adecuado para empezar a ver la luz.

«No firmé la carta con los demás expresidentes, porque las cosas caminan por otro lado. Primero nuestra democracia, en este país siempre vamos a estar de acuerdo todos en defender nuestra democracia y no la ponen en riesgo las personas desesperadas.

La democracia la pone en peligro un gobierno y institucionalidad que no resuelve los problemas de las personas. Llevamos seis meses de crisis y tenemos ya millón y medio de personas viviendo en pobreza y 600 mil personas sin trabajo.

Miles de miles de «empresitas» quebradas y no tenemos un plan de corto o mediano plazo que nos diga como es que vamos a salir adelante. El frío no está en las cobijas. Aquí los que arriesgan las democracia son los que no resuelven adecuadamente.

Perdemos el tiempo, hace 15 días el gobierno convocó a un diálogo y fracasó. Señor presidente déjese ayudar, entre todos sacamos esto adelante. Pero no, nos venga a decir que se está amenazando la democracia», afirmó Figueres Olsen.

Figueres ha recibido muy buenos cometarios de la ciudadanía, que respaldan de gran forma las palabras del ex-presidente, que buscaría llegar a la presidencia en el 2022.