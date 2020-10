Redacción- El pasado 30 de septiembre arrestaron a una mujer negra embarazada en Kansas City, Estados Unidos, en redes sociales se compartió el video y se hizo viral.

Se puede observar a un policía blanco arrodillado sobre la espalda de Deja Stallings, embarazada de nueve meses.

Tras la publicación de dicho visual, alrededor de 100 activistas se manifiestan por medio de un campamento frente al Ayuntamiento y afirman que pretenden quedarse hasta que el oficial involucrado, así como el jefe de Policía de la ciudad sean despedidos; esto de acuerdo con información de RT.

El grupo de activistas también pide que el financiamiento del Departamento de Policía de Kansas City se reduzca un 50% y se invierta en “instituciones que afirman la vida”.

Pregnant police brutality victim and her unborn baby headed back to the hospital due to complications from this BRUTAL @kcpolice TREATMENT!! #BLM #retweet @shaunking @cnnbrk @KCStar @kmbc @rolandsmartin @RollingStone @nytimes @washingtonpost #kcprotests pic.twitter.com/d301li9YpB

— Attorney Stacy Shaw (@StacyShawLaw) October 2, 2020