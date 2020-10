Soto hizo una carrera deportiva envidiable como jugador

Redacción – El gerente general y técnico del Herediano, Jafet Soto, rechazó como jugador a La Liga y Saprissa, ya que su amor por el Team siempre estuvo por encima.

Soto estuvo como invitado en el programa a «A Fondo» de FUTV y reveló que en sus días como jugador profesional rechazó vestir los colores los otros grandes del país.

En sus días como futbolista, Jafet hizo una carrera envidiable, principalmente en México. En esta nación jugó en clubes como Pachuca, León, Monarcas Morelia y Puebla.

Ese talento hizo que Soto aún viva presente en muchos mexicanos, que recuerdan con cariño la gran calidad de uno de los máximos ídolos florenses.

Fiel a su estilo, el directivo del Team dejó claro que su momento el Monstruo y León lo tentaron, pero él dejó claro que nunca necesitó jugar con ellos y ellos si a él.

Su amor por la escuadra que «nació grande» siempre fue la prioridad de Soto, quién asegura que cuando jugó con Herediano nunca cobró ni un solo colón.

«Yo no necesité jugar con esos equipos, yo no necesitaba jugar ellos, si me necesitaban a mí, pero yo no quise jugar con ellos. Repito no necesite jugar con ellos, con Herediano solo me di la mano con don Aquil Ali y no cobre un peso.

Don Aquil me decía que me iba a pagar, pero no me pagaba. Pero creo que va más allá, va más allá porque hay cosas que uno puede visualizar en el tiempo y depende de la preparación y visualización de un jugador y un exjugador», afirmó Soto a FUTV.

Esas declaraciones de Jafet no cayeron muy bien en el liguismo y saprissismo, que han crucificado a una de las grandes figuras en la historia del Herediano.