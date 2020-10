Redacción- Paloma López le amputaron los brazos y las piernas cuando tenía dos años debido a una enfermedad, sin embargo, eso no le impidió hacer realidad sus sueños y ahora es todo un fenómeno viral por sus tutoriales de maquillaje.

«No tener extremidades a mí en su momento me afectó, pero ahora por suerte, estoy estudiando, y hago ejercicio, hago natación, hago surf, bueno me maquillo y estoy con mi página, bueno estoy a ‘full’ con las redes», explicó Paloma al medio Parati.

En las redes de la joven (@palomake_up) se puede ver maquillándose y demostrando que no hay obstáculos que la determinación no pueda superar.

«Estoy viendo tutoriales todo el tiempo y practicando todos los días porque, yo así aprendí, voy practicando todos los días. Cualquiera que sea la dificultad, yo creo que cualquiera se puede aprender a maquillar», dijo.

Paloma vive en Castelar, Argentina, con su papá, que tiene una empresa avícola, su mamá (jubilada como maestra jardinera) y su hermana.

“Somos muy unidos los cuatros. Ellos no pueden creer lo que me pasa con mi cuenta de Instagram que no para de crecer”, manifiesta a medios internacionales.

Es importante mencionar que la joven de 20 años siempre ha contado con el apoyo de sus padres.

“Con un hijo discapacitado uno siempre siente que hace poco… trabajamos para que sea independiente. Ella nos demuestra día a día que tiene una garra insuperable, con ella todo parece fácil”, reconocen sus padres a Infobae.