Redacción – El lateral izquierdo nacional, Rónald Matarrita, se lució con una brillante asistencia en triunfo por 3-1 del New York City ante el Montreal Impact.

Matarrita fue titular con el equipo de la «Gran Manzana» y cumplió con una notable labor, gracias a su buen desempeño en el plantel donde es uno de los referentes.

La escuadra del tico salió inspirada al juego y a lo largo del primer tiempo, buscaron romper el cerrojo del equipo de «Titi» Henry pero no tuvieron éxito.

Inclusive, en los primeros 45 minutos se vio al costarricense realizando un laborioso esfuerzo, con el fin de impulsar a su equipo en ofensiva.

Fue hasta el minuto 68, cuando Jesús Medina cerró con broche de oro una jugada colectiva del club de New York y que mandó al fondo de las redes el paraguayo.

Highlights from a big W in the BX 🎥 #NYCFC pic.twitter.com/jn3GLyNGlK

— New York City FC (@NYCFC) October 25, 2020