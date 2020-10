"Algunos aficionados de la Liga se refirieron a mí como borracho". Meneses. pic.twitter.com/pzIyWETWqr — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) October 3, 2020

Meneses busca volver a ser feliz en la segunda división

Redacción – El lateral izquierdo nacional, Christopher Meneses, afirma que algunos manudos lo trataron mal al tacharlo de «borracho» cuando ni siquiera toma cerveza.

Meneses dejó las filas de Alajuelense en este Apertura 2020, luego de que presentara un desdibujado nivel, que le valieron cientos de críticas del liguismo.

Tras su salida del Equipo de su Gente, Meneses logró un acuerdo para vestir los colores del Cariari Pococí en la Liga de Ascenso, donde buscará volver a ser feliz.

Su último período en La Liga estuvo marcado por malos momentos, donde se destacan insultos de algunos fanáticos al León cuando se lo topaban en la vía pública.

El futbolista reveló que en noviembre del año pasado salió con su familia y unos aficionados rojinegro lo trataron de «borracho» y entre otros improperios.

Ese acto fue frente a su esposa y su hija mayor, quien le pidió a Christopher que no jugara más en La Liga tras el hecho. Incluso, le dijo que él ni siquiera toma licor.

El jugador conversó con Tigo Sports y señaló que el fútbol no da para tanto, por lo que no ve pertinente que sus familias se vean expuestos de esa forma.

«Me dolió mucho en noviembre del año anterior, mi familia y yo salimos a dar una vuelta normal y varios aficionados de La Liga se refirieron a mí como borracho y otras cosas, mi hija mayor que ya entiende, me dijo: Papi ya no quiero que usted juegue ahí, le dicen así y usted ni siquiera toma una cerveza, el fútbol no da para tanto y no veo porque mis hijas y mi esposa tengan que estar expuestas a algo así», afirmó Meneses en una entrevista con Tigo Sports Costa Rica.

A sus 31 años, Meneses busca convertirse en un referente de Pococí, que llevó a sus filas hombres como Diego Madrigal y Kenneth Dixon en busca del ascenso a primera.