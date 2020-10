Bebé llevará el nombre de su padre

Mildiana está desesperada por encontrar a su esposo

Redacción – Mildiana Henriquez clama por el regreso de su esposo Jeffry Vargas, desaparecido desde el 20 de octubre pasado, pues afirma que él debe conocer a su bebé.

Ella tiene ocho meses de embarazo y está desesperada por encontrar a su esposo y padre de su hijo que viene en camino.

«Si Jeffry me está viendo, amor, te estamos esperando. Necesitamos que vuelvas, porque no voy a poder sin vos, no voy a poder. Mi bebé te tiene que conocer, mi bebé no se puede quedar sin su papá. Por favor, necesito que vuelvas, o si alguien sabe algo, por favor hable, necesitamos encontrarlo. Necesito que mi bebé conozca a su papá», dijo Henriquez entre lágrimas.

La familia de este hombre de 30 años perdió comunicación con él, por lo que el 21 de octubre reportaron su desaparición ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La preocupada madre indicó en el bebé llevará el nombre de su padre, como ambos siempre quisieron desde que eran novios.

Vargas es mensajero, por lo que debía entregar un paquete en Cartago. Salió desde Tres Ríos y ahí fue cuando perdió comunicación con la empresa y sus familiares.

Sus pertenencias y motocicleta fueron ubicadas el 25 de octubre en Río Azul.

Una persona indicó al OIJ que el caudal del río sobrepasó el límite del puente y arrastró a una motocicleta, según dijo.

Por ello, en el río se realiza el operativo de búsqueda relacionado a este caso.