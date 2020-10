Pide ayuda para identificar la motocicleta y al hombre que la abusó

Redacción – Una mujer, vecina de Cartago, denuncia otro caso de abuso sexual callejero en la provincia: un motociclista le pegó en los glúteos cuando transitaba por Paraíso.

Los hechos sucedieron este viernes a eso de las 6:47 de la mañana, cuando Jessica Madriz se dirigía a su casa luego de una jornada de trabajo.

La víctima se fue donde una vecina y logró conseguir el vídeo, pero ahora está en la búsqueda de características físicas para identificarlo.

Madriz compartió un pequeño relato en redes sociales, donde indicó que la situación la puso incómoda y nerviosa.

«Después de mi trabajo me dirijo a mi casa a descansar, al ser las 6:47 a.m., pasa un hombre en moto y me pega una nalgada al cruzar la calle, en ese momento me sentí muy nerviosa, con mucho miedo, no pude ver el número de placa, ni características de este hombre, ya que del susto no reaccioné», dijo.

Agregó que fue a interponer la denuncia ante las autoridades, pero el hombre viajaba con casco, por lo que no tiene sus características físicas.

Además, la motocicleta no tiene placas.

«Él no me quería asaltar ni nada, lo que hizo fue pegarme la nalgada y se fue. Él me pegó, salió rápido y en la esquina se quedó viendo para atrás», dijo Madriz a AMPrensa.com.

Al llegar a su casa, Madriz indicó a este medio que soltó el llanto por la cólera y preocupación de lo que sucedió.

La mujer pide a la ciudadanía que le colaboren con alguna información que le permita identificar a este abusador y proceder con la denuncia correspondiente.

«Tal vez alguien lo reconozca, o a la moto, para poder hacer legal la denuncia; y si no, por lo menos lograré que estemos más atentas y tengamos cuidado al andar solas», agregó la víctima.