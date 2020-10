Expediente Nº 21.478 Hoy di las razones de mi cambio de posición en cuanto al Expediente Nº 21.478. Posted by Zoila Rosa Volio Diputada 2018-2022 on Thursday, October 22, 2020

Se defendió de críticas por su intervención en el plenario

Redacción- «No es cierto que taché a las mujeres puntarenenses de prostitutas o narcotraficantes, ni que dije que la mayoría de hijos son de padres diferentes», expresó la diputada Zoila Volio, tras críticas recibidas por su intervención en el plenario este pasado jueves 22 de octubre.

Esas fueron sus palabras luego de que en su intervención señalara los problemas que aquejan a la provincia puntarenense.

«Puntarenas es una de las zonas más afectadas, las mujeres son las más afectadas con hijos a veces de tres padres diferentes y no es que sea malo tener hijos de padres diferentes, pero no tienen que darles de comer y tienen que dedicarse a la prostitución o a vender droga y ya ni prostitución hay porque no hay turismo y ¿entonces qué les toca? dedicarse a la droga «, expresó Volio.

Según Volio, «se ha manipulado gravemente lo que dije ayer en mi intervención del Plenario.

En mi posición a favor de brindar una nueva fuente de empleo en la provincia, recalqué información veraz y es que los niveles de pobreza y pobreza extrema más alta del país se presentan en la región del Pacífico Central, en consecuencia a que es la de mayor desempleo con más del 34% sin ocupación», dijo.

La diputada hizo su intervención en apoyo a la Ley de Pesca de Arrastre aprobada este pasado jueves por 28 diputados frente 18 que la rechazaron.