Redacción- (Vídeo) Randall Leal con gran gol le da la victoria 0-1 al Nashville en la visita al Montreal Impact en la MLS.

El extremo nacional no da tregua en el fútbol de la MLS y sigue adueñándose de la atención de todos los seguidores del balompié estadounidense.

Leal ha conseguido convertirse en una pieza fundamental de las alineaciones del Nashville SC, donde se ha consolidado dentro del once estelar de la escuadra amarilla.

El tico ha logrado brillar con la camiseta del Nashville, donde inclusive el pasado lunes fue tomado en cuenta para forma parte del once ideal de la semana en la MLS.

Por lo que, Leal tomó esto como motivación para salir a dar su mejor versión en el juego de este martes frente al Montreal Impact.

El jugador de 23 años sacó a relucir su clase al minuto 33, cuando definió de manera sensacional frente a la portería del Montreal Impact y así poner el 0-1 para el Nashville.

Dicha anotación le ayudó a su escuadra a conseguir los tres puntos en el enfrentamiento, además se hizo acreedor de los aplausos de sus compañeros y cuerpo técnico por el rendimiento demostrado.

Tras un buen trabajo realizado en el juego, el nacional salió como variante a los 86 minutos, siendo un cambio estratégico para reforzar la zona defensiva y quedarse con la victoria en casa del cuadro comandado por Thierry Henry.

Randall es uno de los referentes de su club y ha logrado sumar tres anotaciones en 1302 minutos disputados, además ha dando una buena cantidad de asistencias a sus compañeros para que logren anotar en los enfrentamientos.

Goal and assist last Tuesday.

Assist last Friday.

Goal tonight. @randall_leal is heating up, and he's your @Heineken_US Man of the Match. #EveryoneN #MTLvNSH pic.twitter.com/UdNaojq45c

— Nashville SC (@NashvilleSC) October 28, 2020