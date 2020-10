Redacción- (Vídeo) Randall Leal sigue imparable en el balompié norteamericano y se luce con gran asistencia en empate 1-1 de su escuadra ante el New England Revolution.

Randall Leal sigue acaparando los focos de atención en el fútbol norteamericano, pues desde su llegada al conjunto amarillo ha gozado de grandes actuaciones.

Pese a que el Nashville no tuvo su mejor juego ante los Revs, el nacional fue uno de los puntos altos durante el enfrentamiento.

Leal salió como titular con su equipo, esto como recompensa del último juego donde el tico anotó y asistió en la importante victoria de su escuadra.

Durante la primera mitad el conjunto del costarricense no fue capaz de abrir el marcador, lo que les ocasionó ciertos comentarios negativos por parte de la afición.

