«No sé que se están creyendo la verdad, sean más humanos, más serios”, expresó el afectado

Alexander Arrieta vivió momentos de tensión cuando buscaba llevar a su esposa al hospital

Redacción- Un acto de vandalismo involucraría a un grupo de estudiantes que, en apariencia, habría tenido responsabilidad en un incidente ocurrido en un bloqueo en San Carlos.

Alexander Arrieta, la persona que hizo la denuncia en su perfil de Facebook, señala que un grupo de estudiantes, quienes vestían uniforme de colegio, vandalizaron su carro cuando este pidió paso para llevar a su esposa al hospital, pues estaba a punto de dar a luz.

Compartió varios vídeos en los que encara a los supuestos responsables del hecho. Arrieta señaló que solicitó el paso a quienes bloqueaban la vía, pero se le negó.

Asegura que, incluso, se le pidió un documento en donde se indicara que su esposa debía ir a una cita médica.

“Le pido a dos jóvenes que me cedan el paso por mi señora que vienen en labor de parto, al observar me dicen que ocupo un papel de la clínica, le vuelvo a explicar que ya está la fuente rota con sangrado y dolores y que es ilógico que me pidan un papel y que me dé vuelva para la fortuna”, contó en sus redes Arrieta.

En apariencia, se trataría de estudiantes del Colegio de los Ángeles en La Fortuna; pero es información aún no confirmada por las autoridades correspondientes.

Posted by Alejandra Arrieta on Monday, October 5, 2020

AM Prensa contactó a la persona denunciante del suceso, quien confirmó lo sucedido. Arrieta señaló que presentará la denuncia correspondiente ante las autoridades.

«Con el colegio me gustaría hablar, porque es una irresponsabilidad de los padres, porque son muchachitos, es una irresponsabilidad mandar a los estudiantes a manifestarse, no sé que se están creyendo la verdad, sean más humanos, más serios”, contó Arrieta a AM Prensa.

Asimismo, este medio consultó al Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre si existe alguna denuncia contra el grupo de estudiantes; así como información vinculada con esta situación; sin embargo, al cierre de la nota no hubo respuesta.

El Movimiento Estudiantil de Secundaria (MEDSE) convocó, desde el fin de semana anterior, a apoyar las manifestaciones que lidera el Movimiento Rescate Nacional en contra del acuerdo entre el gobierno y el FMI.

En una comunicación, MEDSE pidió a los estudiantes usar sus uniformes durante las manifestaciones.

Arrieta contó que los supuestos organizadores del bloqueo, le indicaron, mediante un comunicado, que ya se le había dicho al grupo de estudiantes que no realizara el bloqueo en la zona, pero en apariencia, hicieron caso omiso.